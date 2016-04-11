灰红撞色搭！颜丹晨亮相2016上海时装周ALICIA LEE秀场，接受海报时尚网独家专访！

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颜丹晨亮相2016上海时装周ALICIA LEE秀场





4月10日，颜丹晨穿ALICIA LEE 2016春夏Prounen系列亮相2016上海时装周ALICIA LEE秀场。简单几何裁剪灰红撞色搭配，造型简洁大方，稳重中带点小帅气！现场丹晨还接受了海报时尚网的专访，并跟我们的报友们问好啦！





采访中丹晨除了分享看秀心得之外，更是分享了关于她当日Look的穿搭想法，以及近期的一些日程安排。想知道丹晨是如何把裤子穿得酷起来吗？一手采访资讯快快看起来！





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颜丹晨亮相2016上海时装周ALICIA LEE秀场





海报时尚网：先聊聊今天看秀所选择的衣服吧，其他明星都选择了裙装，而你却选择了裤装？

颜丹晨：我觉得我穿裙装好像挺多的，但每次留给大家的印象好像都是温柔、乖巧一点的。之前去巴厘岛参加包贝尔婚礼选择的那套绿色的裤装和今天的裤装，我觉得特别帅气。好像我生活中跟男孩的性格会更像，所以呢我比较喜欢这种帅气风。而且这件上衣的设计特别有意思，是斜线的，走路的时候会有带风的感觉，而且走起来还会露一点小腰，可以说这件上衣看上去很简单，但是其实有很多惊喜。而且颜色我也很喜欢，砖红色这种复古色今年也很流行，两种色调的搭配会给人感觉很有力量。





海报时尚网：那今天整场秀中最喜欢哪套look呢？

颜丹晨：很多皮草元素，特别是有顶皮草帽子，觉得那顶帽子肯定特别显脸小。





海报时尚网：你会想尝试这种风格吗？

颜丹晨：我觉得很好啊，很帅气，还有鞋子上也有一些皮草元素，给人感觉很俏皮。而且我喜欢大衣，ALICIA LEE的衣服经常会有感觉就是你可以把大衣当作礼服穿，叉腰处理的特别好。还有 (一件) 姜黄色的连衣裙，觉得冬日里面也需要这种跳跃的颜色，让我们觉得更温暖。





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颜丹晨亮相2016上海时装周ALICIA LEE秀场





海报时尚网：那今年春夏你有提前购入什么单品吗？

颜丹晨：阔腿裤啊我有入一些，像都市OL除了拥有一些一字裙外，裤子我觉得也可以准备一些。而且包包我也很喜欢，比如ALICIA LEE的一款球状的包包我都入了不同的颜色。





海报时尚网：从之前到现在喜欢的着装风格有在变化吗？有没有自己特别喜爱的风格或者特别介意不想尝试的？

颜丹晨：因为我职业的关系吧，我不排斥尝试各种风格，当然也要适合自己很重要。





海报时尚网：最近还有什么工作安排吗？

颜丹晨：刚开机一部戏，正在天津拍《杨光那些事儿》，饰演一个很有钱的女生。她与她先生之间的感情是那种no zuo no die的，不能说不爱，但却不知道该如何爱的感情，会很有趣，大家可以关注一下。



